Поедающий дома: якутское село эвакуируется из-за огромного лесного пожара

В Якутии из-за небывалых лесных пожаров эвакуируют село Бясь-Кюель Горного района. На кадрах с места происшествия видно, насколько сильно бушует стихия.

Пожарные расчеты занимаются тушением, жители села собирают вещи и уходят с опасного участка. Огонь подобрался вплотную и перекинулся на жилые постройки. Местные жители сообщают о том, что сгорели уже 10 домов.

Ранее самолеты Ан-12 ВТА ВВО доставили в Якутию более 120 военнослужащих для ликвидации охвативших регион лесных пожаров. Также в этом помогут более 20 единиц специальной военной техники – путепрокладчики БАТ-2, бульдозеры, экскаваторы, легкие бронированные транспортеры и автомобильные тягачи. Помощь в тушении продолжают оказывать экипажи самолетов Ил-76 ВТА ВКС РФ с выливными авиационными приборами ВАП-2 и экипажи вертолетов Ми-8 и Ми-8АМТШ, оборудованные водосливными устройствами ВСУ-5.