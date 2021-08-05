Военные инженеры ВВО прибыли в Якутск для борьбы с лесными пожарами

Самолеты Ан-12 военно-транспортной авиации Восточного военного округа (ВВО) доставили в Якутию более 120 военнослужащих сводного отряда инженерных подразделений округа, которые будут задействованы в ликвидации охвативших регион лесных пожаров.

Военнослужащие отдельной инженерной бригады ВВО завершили погрузку на железнодорожные платформы инженерной техники в городе Хабаровске, которая будет переброшена в Якутию железнодорожным транспортом.

Более 20 единиц специальной военной техники – путепрокладчики БАТ-2, бульдозеры, экскаваторы, легкие бронированные транспортеры автомобильные тягачи прибудут в район выполнения задач по стабилизации лесопожарной обстановки в Республике Саха (Якутия) уже в ближайшее время.

Решение об усилении группировки военного ведомства, оказывающей Республике Саха (Якутия) помощь в тушении лесных пожаров, было принято Министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу по обращению главы региона. Соответствующие указания командующему войсками Восточного военного округа были отданы в ходе селекторного совещания с руководящим составом Минобороны России.

Помощь в тушении лесных пожаров в Якутии продолжают оказывать экипажи самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России с выливными авиационными приборами ВАП-2 и экипажи вертолетов Ми-8 и Ми-8АМТШ, оборудованные водосливными устройствами ВСУ-5, армейской авиации Восточного военного округа, ранее направленные в охваченный огненной стихией регион в соответствии с решением главы Минобороны России.