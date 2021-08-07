Путин анонсировал повышение НДПИ для металлургической области
Планируется, что налог будет повышен с 1 января.
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Президент России Владимир Путин сообщил о повышении налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для металлургической области. Сделать это планируется начиная с 1 января 2022 года.
«Будут вводиться и повышенные налоги на добычу полезных ископаемых. Это касается металлургической промышленности», - сказал Путин, общаясь с сотрудниками завода группы компаний «Ласселсбергер».
Ранее президент заявлял, что экономика РФ практически вернулась к докризисному уровню. Экономические показатели продолжают развиваться. Путин заявил, что есть возможности для внесения необходимых коррективов.