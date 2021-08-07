Путин анонсировал повышение НДПИ для металлургической области

Президент России Владимир Путин сообщил о повышении налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для металлургической области. Сделать это планируется начиная с 1 января 2022 года.

«Будут вводиться и повышенные налоги на добычу полезных ископаемых. Это касается металлургической промышленности», - сказал Путин, общаясь с сотрудниками завода группы компаний «Ласселсбергер».

Ранее президент заявлял, что экономика РФ практически вернулась к докризисному уровню. Экономические показатели продолжают развиваться. Путин заявил, что есть возможности для внесения необходимых коррективов.