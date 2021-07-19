Путин: экономика РФ почти вышла на докризисный уровень

Экономические показатели в России почти восстановились на докризисный уровень и развиваются дальше. Как заявил президент РФ Владимир Путин, сейчас есть возможности, чтобы проанализировать ситуацию, как и что конкретно было сделано, чтобы внести необходимые коррективы.

Выступая на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам, глава государства отметил, что разрабатывая национальные программы развития, анализировались все возможные источники финансирования «под каждую конкретную цель».

«Пришлось пойти даже на рискованные шаги, связанные с возможным повышением инфляции в связи с повышением налогов, в том числе НДС. Но мы понимали, где мы возьмем эти деньги. Особенно это касается длящихся обязательств», - отметил президент.

То, что в России удалось сохранить макроэкономические показатели, - является фундаментом, на котором будет строиться и решение остальных задач.

«И планируя дополнительные расходы, мы должны иметь в виду, что мы должны сохранить эту макроэкономическую устойчивость», - заявил Владимир Путин.

Глава России также заявил на заседании, что рост ВВП страны к концу 2021 года приблизится к 4%.