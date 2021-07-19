Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Путин: экономика РФ почти вышла на докризисный уровень

Валентина Пескова
20:34 19.07.2021
Для этого, отметил президент России, пришлось пойти в том числе на рискованные шаги, связанные с возможным повышением инфляции.
Путин: экономика РФ почти вышла на докризисный уровень
© Фото: Kremlin Pool Global Look Press
Читайте нас на:

Экономические показатели в России почти восстановились на докризисный уровень и развиваются дальше. Как заявил президент РФ Владимир Путин, сейчас есть возможности, чтобы проанализировать ситуацию, как и что конкретно было сделано, чтобы внести необходимые коррективы.

Выступая на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам, глава государства отметил, что разрабатывая национальные программы развития, анализировались все возможные источники финансирования «под каждую конкретную цель».

«Пришлось пойти даже на рискованные шаги, связанные с возможным повышением инфляции в связи с повышением налогов, в том числе НДС. Но мы понимали, где мы возьмем эти деньги. Особенно это касается длящихся обязательств», - отметил президент.

То, что в России удалось сохранить макроэкономические показатели, - является фундаментом, на котором будет строиться и решение остальных задач.

«И планируя дополнительные расходы, мы должны иметь в виду, что мы должны сохранить эту макроэкономическую устойчивость», - заявил Владимир Путин.

Глава России также заявил на заседании, что рост ВВП страны к концу 2021 года приблизится к 4%. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.