Глава ОКР сообщил, что российские спортсмены выполнили задуманные медальные планы на ОИ В Токио

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сообщил, что сборная России полностью реализовала свой потенциал на Олимпиаде в Токио. Об этом он сообщил в субботу на пресс-конференции.

«Вне зависимости от того, сколько медалей будет завоевано в итоге, я считаю, что Игры прошли очень успешно. Планы и прогнозы, которые мы строили, полностью подтвердились в ряде видов спорта, а где-то мы даже не ожидали, что будет столько медалей», - сказал Поздняков.

На утро седьмого августа российские спортсмены на Играх в Токио завоевали 63 медали. На счету российской команды 17 золотых, 24 серебряных и 22 бронзовых награды.

Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.

Ранее Вячеслав Красильников и Олег Стояновский стали серебряными призерами ОИ по пляжному волейболу. В финале олимпийского турнира по пляжному волейболу они проиграли норвежцам Андерсу Молу и Кристиану Серуму. Игра завершилась со счетом 2-0 (21:17, 21:18) в пользу норвежцев.