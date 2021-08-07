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Глава ОКР сообщил, что российские спортсмены выполнили задуманные медальные планы на ОИ В Токио

Кира Карон
08:30 07.08.2021
Станислав Поздняков заявил, что сборная РФ выполнила поставленные задачи по медальным планам.
Глава ОКР сообщил, что российские спортсмены выполнили задуманные медальные планы на ОИ В Токио
© Фото: Daisuke Asauchi, AFLO, Globallookpress
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Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сообщил, что сборная России полностью реализовала свой потенциал на Олимпиаде в Токио. Об этом он сообщил в субботу на пресс-конференции.

«Вне зависимости от того, сколько медалей будет завоевано в итоге, я считаю, что Игры прошли очень успешно. Планы и прогнозы, которые мы строили, полностью подтвердились в ряде видов спорта, а где-то мы даже не ожидали, что будет столько медалей», - сказал Поздняков.

На утро седьмого августа российские спортсмены на Играх в Токио завоевали 63 медали. На счету российской команды 17 золотых, 24 серебряных и 22 бронзовых награды.

Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.

Ранее Вячеслав Красильников и Олег Стояновский стали серебряными призерами ОИ по пляжному волейболу. В финале олимпийского турнира по пляжному волейболу они проиграли норвежцам Андерсу Молу и Кристиану Серуму. Игра завершилась со счетом 2-0 (21:17, 21:18) в пользу норвежцев.

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