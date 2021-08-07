Красильников и Стояновский стали серебряными призерами ОИ по пляжному волейболу
Российские спортсмены проиграли норвежцам в финале олимпийского турнира по пляжному волейболу.
© Фото: Владимир Песня РИА Новости
В финале олимпийского турнира по пляжному волейболу россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский проиграли норвежцам Андерсу Молу и Кристиану Серуму. Игра завершилась со счетом 2-0 (21:17, 21:18) в пользу норвежцев.
Таким образом, Красильников и Стояновский завоевали серебро и принесли стране первую медаль в пляжном волейболе на Играх.
Сейчас ОКР занимает пятое место в медальном зачете. На счету российских олимпийцев 17 золотых, 24 серебряных и 22 бронзовых наград. Олимпиада-2020 в Токио завершится 8 августа.