Красильников и Стояновский стали серебряными призерами ОИ по пляжному волейболу

В финале олимпийского турнира по пляжному волейболу россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский проиграли норвежцам Андерсу Молу и Кристиану Серуму. Игра завершилась со счетом 2-0 (21:17, 21:18) в пользу норвежцев.

Таким образом, Красильников и Стояновский завоевали серебро и принесли стране первую медаль в пляжном волейболе на Играх.

Сейчас ОКР занимает пятое место в медальном зачете. На счету российских олимпийцев 17 золотых, 24 серебряных и 22 бронзовых наград. Олимпиада-2020 в Токио завершится 8 августа.