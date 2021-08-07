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Историк рассказал, какая реакция была у фашистов на первую бомбардировку Берлина

Кира Карон
08:05 07.08.2021
Эксперт Российского военно-исторического общества Никита Буранов рассказал о шоке нацистов, когда совершили первую бомбардировку в Берлине.
Историк рассказал, какая реакция была у фашистов на первую бомбардировку Берлина
© Фото: Mary Evans Picture Library, Globallookpress
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В субботу исполняется 80 лет со дня первой в годы Великой Отечественной войны бомбардировки Берлина советской авиацией. Первая бомбардировка была совершена 80 лет назад советскими летчиками в практически невыполнимых условиях. Для нацистов такой шаг стал шоком. Об этом рассказал РИА Новости военный историк, эксперт Российского военно-исторического общества Никита Буранов.

«У решения советского руководства нанести авиаудар по Берлину была не единственная причина. Во-первых, конечно, это ответ на начавшиеся налеты бомбардировщиков люфтваффе на Москву. Хотя в целом они не были успешными, но грозили Советскому Союзу тем, что могли нанести нашей стороне сильный морально-психологический удар», - сказал Буранов.

Ранее писатели Джонатан Мэйо и Эмма Крейг опубликовали книгу «Последний день Гитлера», в которой поминутно описывается последний день жизни нацистского лидера в берлинском бункере. Согласно книге, Гитлер испугался выйти на бой с солдатами Красной армии, которые уже штурмовали столицу Германии.

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