«Последние часы Гитлера»: стали известны последние мгновения жизни фюрера

Писатели Джонатан Мэйо и Эмма Крейг опубликовали книгу «Последний день Гитлера», в которой поминутно описывается последний день жизни нацистского лидера в берлинском бункере. Согласно книге, Гитлер испугался выйти на бой с солдатами Красной армии, которые уже штурмовали столицу Германии.

«Раньше он говорил, что хотел бы погибнуть в бою, направляя своих солдат, но теперь испугался, что русские могут ранить его или захватить в плен», - цитирует текст книги издание Daily Star.

По словам свидетелей, 30 апреля 1945 года Гитлера посетил его личный парикмахер, после этого нацистский лидер провел свой последний обед с женой - они ели спагетти с тушеной капустой.

«Около 15.30 дети министра пропаганды Йозефа Геббельса приступили к обеду. В этот момент они услышали выстрел. "В яблочко!" - крикнул младший сын Геббельса Гельмут», - говорится в книге.

После этого нацистская машина пропаганды опубликовала новость, что Гитлер погиб, якобы «до последнего вздоха отважно сражаясь с большевиками».

В тщетных попытках остановить наступление РККА в конце войны нацисты успели принять ряд безжалостных к собственным войскам решений. Одним из них была концепция фестунгов, или «городов-крепостей».