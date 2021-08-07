В стране и мире Режим ЧС ввели из-за паводка в Хабаровске и нескольких районах края Кира Карон Из-за паводка в Хабаровске и других частях края введен режим ЧС. © Фото: 27.mchs.gov.ru Читайте нас на: Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев сообщил, что из-за осложнения паводковой обстановки в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и нескольких районах Хабаровского края введен режим ЧС. «Вводим режим ЧС в связи с осложняющейся паводковой обстановкой в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Хабаровском, Комсомольском, Амурском, Нанайском, Ульчском и Николаевском районах», - сообщил Дегтярев в Telegram-канале. Ранее стало известно, что жители поселков в районе Благовещенска переживают небывалый паводок. Уровни воды рек Амура и Зеи выросли примерно на четверть. Около 80% территории поселка Зазейский уже находится под водой. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика