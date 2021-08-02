В стране и мире В Приамурье из-за паводка приостановлено движение на участке федеральной трассы «Амур» Кира Карон В Магдагачинском районе Амурской области приостановлено движение из-за паводка. © Фото: МЧС РФ Читайте нас на: На участке федеральной трассы «Амур» области приостановлено движение, паводок размыл дорожное полотно. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области. «На 1225 километре федеральной трассы Р-297 "Амур" в Магдагачинском районе произошел подмыв дорожного полотна (ширина – 7 метров, длина – 5 метров, глубина до 2 метров). Объезд данного участка невозможен, движение приостановлено», - сообщила пресс-служба ведомства в Facebook. Сообщается, что на месте происшествия работают оперативные группы Главного управления МЧС России по Амурской области, пожарно-спасательных подразделений Магдагачинского и Шимановского районов. Ранее в Забайкальском крае дожди привели к сильным подтоплениям. От большой земли отрезаны несколько населенных пунктов. Единственная надежда на помощь и связь с миром - железная дорога, которая тоже разрушена. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика