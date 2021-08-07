Попова взяла под контроль ситуацию с заболеванием детей в поезде Мурманск - Адлер

Глава Роспотребнадзора Анна Попова взяла на личный контроль ситуацию с заболеванием более 20-ти детей, ехавших в поезде по маршруту Мурманск - Адлер.

В процессе работы принимаются все необходимые меры. Биоматериал был собран у пациентов еще на пути следования, после известий об ухудшении самочувствия.

В ведомстве также уточнили, что возбудитель заболевания с симптомами кишечной инфекции был оперативно обнаружен в лаборатории. Им стал норовирус второго типа. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

Ранее сообщалось, что дети в пассажирском поезде Мурманск - Адлер обнаружили у себя симптомы пищевого отравления во время движения состава. Двадцать человек были госпитализированы в медучреждения Белореченска и Апшеронска, оставшиеся 15 детей продолжили путь. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.