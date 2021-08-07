Уголовное дело возбудили после отравления 21 ребенка в поезде Мурманск - Адлер

По факту пищевого отравления 21 ребенка в поезде Мурманск - Адлер возбудили уголовное дело. Инициировано производство по ч.1 статьи 238 Уголовного кодекса РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»).

Расследовать обстоятельства инцидента предстоит следственно-оперативной группе из следователей Мурманского, Ростовского, Северного и Краснодарского следственных отделов на транспорте. Об этом сообщает Западное межрегиональное СУ на транспорте СК РФ.

«Следствием предварительно установлено, что в ночное время 6 августа текущего года, от детей, следовавших в составе двух организованных групп пассажирским поездом “Мурманск-Адлер”, поступили жалобы на пищевое отравление. В пути следования было организовано эстафетное медицинское наблюдение детей, 20 несовершеннолетних госпитализированы в больницы Белореченска и Апшеронска, остальные продолжили следование до станции назначения», - говорится в сообщении.

К настоящему моменту изъяты пробы еды и воды и опрошены сопровождающие детей лица. Расследование продолжается.