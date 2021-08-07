В МИД Чехии призвали заново выстраивать отношения с Россией

Министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек заявил, что стране необходимо заново выстроить политические отношения с Россией. Он отметил, что дальнейшая судьба диалога Праги и Москвы возляжет на новое правительство, которое будет сформировано по результатам парламентских выборов в октябре.

«Наши политические отношения необходимо выстраивать снова. Это никто не ставит под сомнение. Я созвал закрытый круглый стол для представителей парламентских партий, чтобы мы дискутировали, какие у нас представления об отношениях с Россией», - цитирует министра сайт Novinky.cz

Ранее Кулганек обвинил Россию в нарушении Венской конвенции после того, как Москва опубликовала список недружественных стран и внесла в него Чехию и США. Позже он призвал исключить страну из данного списка для снижения напряженности в отношениях между двумя странами.