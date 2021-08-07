Спорт «Спартак» проиграл «Нижнему Новгороду» в матче РПЛ Алексей Курильченко «Нижний Новгород» обыграл «Спартак» в третьем туре РПЛ. © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Московский футбольный клуб «Спартак» уступил «Нижнему Новгороду» в матче третьего тура Российской премьер-лиги. Игра в Тушино завершилась со счетом 1:2. Два гола в пользу «Нижнего» забили Кирилл Гоцук и Алексей Козлов. Единственный гол «Спартака» оформил Эсекель Понсе. Во время матча футболист «Нижнего Новгорода» Иван Миладинович столкнулся в воздухе с Понсе. Миладинович не смог самостоятельно встать - его увезли с поля на электрокаре. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика