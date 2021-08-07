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«Спартак» проиграл «Нижнему Новгороду» в матче РПЛ

Алексей Курильченко
22:03 07.08.2021
«Нижний Новгород» обыграл «Спартак» в третьем туре РПЛ.
«Спартак» проиграл «Нижнему Новгороду» в матче РПЛ
© Фото: ТРК "Звезда"
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Московский футбольный клуб «Спартак» уступил «Нижнему Новгороду» в матче третьего тура Российской премьер-лиги. Игра в Тушино завершилась со счетом 1:2.

Два гола в пользу «Нижнего» забили Кирилл Гоцук и Алексей Козлов. Единственный гол «Спартака» оформил Эсекель Понсе.

Во время матча футболист «Нижнего Новгорода» Иван Миладинович столкнулся в воздухе с Понсе. Миладинович не смог самостоятельно встать - его увезли с поля на электрокаре.

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