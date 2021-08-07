Футболиста «Нижнего Новгорода» увезли на электрокаре после столкновения в игре со «Спартаком»
Футболист «Нижнего Новгорода» Иван Миладинович был доставлен на электрокаре в скорою помощь после столкновения с игроком «Спартака».
© Фото: Александр Вильф РИА Новости
Во время матча Российской премьер-лиги футболист «Нижнего Новгорода» Иван Миладинович столкнулся в воздухе с игроком «Спартака» Эсекелем Понсе. В результате удара Миладинович не смог самостоятельно встать.
Врачи на протяжении нескольких минут оказывали помощь окровавленному спортсмену, после чего увезли его с поля на электрокаре.
По данным Sportbox, у Миладиновчиа диагностирована закрытая черепно-мозговая травма. После того, как спортсмена увезли, матч в Тушино продолжился.