Футболиста «Нижнего Новгорода» увезли на электрокаре после столкновения в игре со «Спартаком»

Во время матча Российской премьер-лиги футболист «Нижнего Новгорода» Иван Миладинович столкнулся в воздухе с игроком «Спартака» Эсекелем Понсе. В результате удара Миладинович не смог самостоятельно встать.

Врачи на протяжении нескольких минут оказывали помощь окровавленному спортсмену, после чего увезли его с поля на электрокаре.

По данным Sportbox, у Миладиновчиа диагностирована закрытая черепно-мозговая травма. После того, как спортсмена увезли, матч в Тушино продолжился.