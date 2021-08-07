В стране и мире СМИ: число госпитализированных с поезда на Кубани детей увеличилось до 56 Алексей Курильченко На Кубани увеличилось число детей, госпитализированных из-за отравления в поезде. © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: По данным СМИ, число детей, госпитализированных с отравлением на Кубани, достигло 56. Пострадавших в поезде доставили в три больницы региона - в Апшеронском, Туапсинском и Белореченском районах. Остальные дети, следовавшие этим поездом, доставлены к месту отдыха. «У всех детей состояние легкой и средней степени. Всем пациентам оказывается необходимая медицинская помощь согласно стандартам оказания медицинской помощи. Еще никого не выписали», - сообщил источник агентства ТАСС. Ранее по факту пищевого отравления детей в поезде Мурманск - Адлер возбудили уголовное дело. Расследовать обстоятельства инцидента предстоит следственно-оперативной группе. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика