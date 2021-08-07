Антонов: Запад ведет «целенаправленную кампанию» против препаратов из РФ

Западные страны проводят кампанию, направленную против медпрепаратов из России, включая разработанные российскими специалистами вакцины против COVID-19. Соответствующее заявление сделал посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов.

По его словам государства Запада не желают признавать, что продукты деятельности ученых РФ могут помочь всему человечеству в защите здоровья и достижении благополучия.

«Ведется целенаправленная кампания против отечественных препаратов», - приводится высказывание Антонова на странице посольства в Facebook.

Ранее в Российском фонде прямых инвестиций выразили сожаление по поводу ряда политизированных заявлений о недостатке данных о препарате «Спутник V». Также в РФПИ обозначили, что вся необходимая информация о клинических испытаниях лекарственного средства была предоставлена для инспекции GCP.