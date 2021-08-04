В РФПИ рассказали о ходе одобрения «Спутника V» в Европе

Процесс одобрения российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в Европейском агентстве лекарственных средств идет в положительном и профессиональном ключе. Об этом говорится в пресс-релизе Российского фонда прямых инвестиций, опубликованном в официальном канале препарата в Telegram.

В РФПИ также выразили сожаление из-за политизации процесса регистрации вакцины.

«Политизированные заявления официальных представителей Европейской комиссии об отсутствии информации о вакцине "Спутник V" и вопросах, связанных с ее безопасностью, вызывают сожаление», - говорится в сообщении.

В фонде также указали, что все данные о клинических испытаниях лекарственного средства были предоставлены в рамках инспекции GCP. По итогам этой проверки Европейское агентство лекарственных средств направило позитивный отзыв.

В РФПИ также обратили внимание на то, что безопасность и эффективность «Спутника V» подтвердили регуляторы 69 стран мира. Практика применения вакцины в ходе массовой прививочной кампании в ряде государств планеты свидетельствует об отсутствии серьезных побочных явлений, наподобие тромбоза вен головного мозга, случаи которого зафиксированы у некоторых используемых зарубежных вакцин, отметили в фонде.