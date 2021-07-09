СМИ: в Марселе один человек погиб от огнестрельного ранения, еще трое получили ножевые

В Марселе недалеко от школы, по сообщениям СМИ, погиб один человек от огнестрельного ранения, еще трое получили ножевые ранения. Об этом сообщил телеканал BFM.

Нападавшие скрылись. По данным издания, погибший - 18-летний юноша. Сообщается, ранее он попадал в поле зрения правоохранителей по делу о торговле наркотиками.

Дальнейшая информация уточняется.