СМИ: в Марселе один человек погиб от огнестрельного ранения, еще трое получили ножевые
Недалеко от школы в Марселе погиб один человек, еще трое получили ножевые ранения.
© Фото: Jan Schmidt-Whitley Keystone Press Agency Globallookpress
В Марселе недалеко от школы, по сообщениям СМИ, погиб один человек от огнестрельного ранения, еще трое получили ножевые ранения. Об этом сообщил телеканал BFM.
Нападавшие скрылись. По данным издания, погибший - 18-летний юноша. Сообщается, ранее он попадал в поле зрения правоохранителей по делу о торговле наркотиками.
Дальнейшая информация уточняется.