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В Белоруссии заявили о наличии «козыря» против Тихановской

Алексей Курильченко
20:42 07.08.2021
В КГБ Белоруссии заявили о наличии некоего «козыря» против оппозиционерки Тихановской.
В Белоруссии заявили о наличии «козыря» против Тихановской
© Фото: Heikki Saukkomaa, imago-images.de, Globallookpress
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Глава КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил, что у Минска есть «козырь» против оппозиционного политика Светланы Тихановской. На данный момент глава комитета не планирует раскрывать информацию об этом.

«Есть то, что я еще не буду, наверное, открывать, это всегда будет нашим козырем до определенного времени. И время, наверное, придет когда-нибудь открыть... Мы знаем, что у нас есть, что показать, когда в этом будет необходимость», - заявил Тертель в эфире телеканала СТВ.

Ранее президент США Джо Байден провел встречу с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской. Ее приняли в Белом доме.

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