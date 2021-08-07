В Белоруссии заявили о наличии «козыря» против Тихановской

Глава КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил, что у Минска есть «козырь» против оппозиционного политика Светланы Тихановской. На данный момент глава комитета не планирует раскрывать информацию об этом.

«Есть то, что я еще не буду, наверное, открывать, это всегда будет нашим козырем до определенного времени. И время, наверное, придет когда-нибудь открыть... Мы знаем, что у нас есть, что показать, когда в этом будет необходимость», - заявил Тертель в эфире телеканала СТВ.

Ранее президент США Джо Байден провел встречу с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской. Ее приняли в Белом доме.