В стране и мире Байден встретился с Тихановской в Вашингтоне Ян Брацкий Американский лидер назвал честью возможность встретиться с Тихановской и заявил о необходимости соблюдения прав человека. © Фото: POTUS, twitter Читайте нас на: Президент США Джо Баден провел встречу с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской. Ее приняли в Белом доме. «Для меня было честью встретиться с Тихановской в Белом доме сегодня утром», - написал американский лидер на своей странице в Twitter. После проигранных выборов, Тихоновская, в отношении которой на Родине возбуждены несколько уголовных дел, уехала в Литву. Официальный Минск внес оппозиционерку в список лиц, причастных к террористической деятельности. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика