Байден встретился с Тихановской в Вашингтоне
Американский лидер назвал честью возможность встретиться с Тихановской и заявил о необходимости соблюдения прав человека.
© Фото: POTUS, twitter
Президент США Джо Баден провел встречу с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской. Ее приняли в Белом доме.
«Для меня было честью встретиться с Тихановской в Белом доме сегодня утром», - написал американский лидер на своей странице в Twitter.
После проигранных выборов, Тихоновская, в отношении которой на Родине возбуждены несколько уголовных дел, уехала в Литву. Официальный Минск внес оппозиционерку в список лиц, причастных к террористической деятельности.