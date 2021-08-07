Политический противник премьера Чехии бросил в него яйцо

Во время проведения агитационного мероприятия в чешском поселке Пругонице в премьер-министра страны Андрея Бабиша бросили яйцо. Как сообщает издание Seznamzpravy, это сделал политический противник премьера из местных избирателей.

«У одного из участников был полиэтиленовый пакет, полный яиц. Когда Бабиш подписывал книгу, которую он представил в Пруговнице, в него бросили яйцо», - сообщает издание.

На месте мероприятия возникли стычки с полицией. В результате инцидента двое человек были задержаны.

В 2017 году в Эмманюэля Макрона, который был тогда кандидатом в президенты Франции, неизвестный бросил яйцо. Инцидент, произошедший на сельскохозяйственной выставке в Париже, сняли на видеокамеры местные СМИ.