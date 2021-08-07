В Минпромторге рассказали о развитии электротранспорта в РФ

Замглавы Минпромторга России Александр Морозов рассказал, что РФ обладает всеми научными компетенциями для внедрения в стране электротранспорта и развития инфраструктуры зарядных систем. Об этом он заявил по итогам совместной рабочей поездки с министром экономического развития Максимом Решетниковым в научный центр «НАМИ».

«В том, что касается необходимых научных компетенций, то они уже накоплены в ГНЦ РФ ФГУП "НАМИ" и готовы для практического применения в работе над концепцией развития электротранспорта в России», - цитирует РИА Новости слова Морозова.

Ранее глава Министерства промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что серийное производство российского электромобиля Zetta будет запущено до конца 2021 года.