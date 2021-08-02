Мантуров сообщил, когда запустят серийное производство электрокара Zetta

Глава Министерства промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что серийное производство российского электромобиля Zetta будет запущено до конца 2021 года. Об этом он сказал в понедельник.

«Zetta самый маленький на сегодня электрический автомобиль, который разрабатывается и завершаются его испытания, мы рассчитываем, все-таки до конца года уже будет запущено серийное производство», - рассказал министр в интервью «РБК-ТВ».

Также Денис Мантуров назвал планируемую дату создания серийного образца отечественного премиум-автомобиля Aurus, который будет работать на водороде. По словам главы ведомства, это случится к 2024 году.