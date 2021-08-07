«Зенит» обыграл «Краснодар» в третьем туре РПЛ

Футбольный клуб «Зенит» обыграл «Краснодар» в матче третьего тура Российской премьер-лиги. Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 3:2.

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун в матче оформил два гола, третий гол забил Александр Ерохин. Два гола за «Краснодар» отправили в ворота хозяев Джон Кордоба и Урош Спаич.

Также пресс-служба «Зенита» сообщила, что клуб достиг договоренности о вступлении в команду бразильца Клаудиньо. Он займет место ранее ушедшего Себастьяна Дриусси.

Ранее «Зенит» обыграл «Ростов» в матче второго тура национального чемпионата. Игра в Ростове завершилась со счетом 4:2 в пользу «сине-бело-голубых».