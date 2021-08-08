Бронепаззл: для защиты спецназовского Ми-8 будут использовать пластины из арамидной ткани

Внутри версии вертолета Ми-8, созданной для нужд спецназа, присутствует возможность создать внутри своеобразный «кокон» из легкой, но надежной брони. Ее листы можно расположить на полу и бортах для защиты личного состава внутри грузовой кабины.

Несмотря на малый вес, броня полностью выполняет свою функцию. Пластины выполнены из арамидной ткани. Такая броня защитит и от осколков, и от пуль.

Ранее «Военная приемка» показала вертлюжную пулеметную установку на штурмовом вертолете Ми-8. Она призвана обеспечить огневую поддержку посадки и высадки десанта, а также зачистку местности.

Смотрите новый выпуск программы «Военная приемка. Новый Ми-8. Штурмовик для спецназа» на сайте телеканала «Звезда», а также в приложении SMART.TV и на канале в Youtube. В нем зрители узнают обо всех главных новинках модификации: броне, комплексах радиоэлектронной защиты, обновленной силовой установке, карбоновых винтах, значительно усиленном вооружении и многом другом. «Военная приемка» впервые покажет, как проходят испытания новой машины.