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Огонь и зачистка: как работают пулеметы «Корд» нового спецназовского Ми-8

Егор Левин
10:40 08.08.2021
Помимо основного «Корда» внутри на вертолете установлены наружные пулеметы с боезапасом в 300 патронов на один ствол с лентоприемниками и гильзоотводами.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Едва ли не главная новинка штурмового вертолета Ми-8 для спецназа - вертлюжная пулеметная установка. В первую очередь она обеспечивает огневую поддержку посадки и высадки десанта, а также зачистки местности.

На борту установлен пулемет «Корд» калибром 12,7 миллиметра. Это позволяет ему пробивать даже кирпичные здания и строения и убедительно работать по легкой бронированной технике.

Также на штурмовом Ми-8 установлены наружные пулеметы с боезапасом в 300 патронов на один ствол. Все они оснащены лентоприемниками и гильзоотводами. При этом снаряжать ленту можно не выходя из вертолета. И еще один приятный бонус: пулеметчик может связаться с пилотами, не отрываясь от ведения огня, с помощью нажатия на специально расположенную для этого кнопку ногой.

Ранее главный конструктор - директор программы «Вертолеты Ми-8/Ми-17 и их модификации» Александр Яблонский  рассказал «Военной приемке» о бортовом комплексе обороны. Он призван защитить боевую машину от атак неприятеля.

Смотрите новый выпуск программы «Военная приемка. Новый Ми-8. Штурмовик для спецназа» на сайте телеканала «Звезда», а также в приложении SMART.TV и на канале в Youtube. В нем зрители узнают обо всех главных новинках модификации: броне, комплексах радиоэлектронной защиты, обновленной силовой установке, карбоновых винтах, значительно усиленном вооружении и многом другом. «Военная приемка» впервые покажет, как проходят испытания новой машины.

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