Лазеры, блоки и подавители: бортовой комплекс защиты нового Ми-8 для спецназа

Бортовой комплекс обороны - одна из новинок новой штурмовой версии вертолета Ми-8. Он призван защитить боевую машину от атак неприятеля. Подробнее об этом команде «Военной приемки» рассказал главный конструктор - директор программы «Вертолеты Ми-8/Ми-17 и их модификации» Александр Яблонский.

«В носовой части - лазерный подавитель. Блоки предназначены для обнаружения пуска ракет и подавления. Можно отметить, что оно осуществляется не только ракетой ПЗРК с тепловой головкой наведения, но также и инфракрасной и ультрафиолетовой», - сказал он.

Лазер заставляет подлетающую ракету потерять ориентир, а классические инфракрасные ловушки уводят в сторону ракеты с тепловой головкой.

Ранее летчик-испытатель Национального центра вертолетостроения имени М.Л. Миля и Н.И. Камова рассказал, как во время первого полета новой спецназовской модификации Ми-8 отрабатывался ранее неизвестный «восьмерке» режим полета - режим захода на аэродром.

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