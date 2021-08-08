«Довериться машине»: летчик-испытатель впервые отработал новый режим полета на спецназовском Ми-8

Летчик-испытатель Национального центра вертолетостроения имени М.Л. Миля и Н.И. Камова рассказал, как во время первого полета новой спецназовской модификации Ми-8 отрабатывался ранее неизвестный «восьмерке» режим полета - режим захода на аэродром. Газинур Хабибуллин объяснил автору и ведущему программы «Военная приемка», в чем его сложность.

«Это снижение до высоты 60 метров в автоматическом режиме. То есть бортовой комплекс выполняет снижение вертолета практически до земли. Присутствует момент - довериться машине, не участвуя в контуре. Эти режимы необходимы для того, чтобы в какой-то сложной обстановке, когда, например, в сложных метеорологических условиях летчик не может выполнить посадку или заход на аэродром, он мог довериться бортовому комплексу, который автоматически без участия летчика выполнит этот заход», - рассказал летчик.

Ранее на аэродроме «Остров» провели необычное испытание Ми-8 на прочность - военнослужащие сымитировали пожар на борту только что условно приземлившейся боевой машины. В этот раз программа учений не особенно масштабна: по легенде летчики отравились угарным газом, и на помощь им пришли военные пожарные.

Смотрите новый выпуск программы «Военная приемка. Новый Ми-8. Штурмовик для спецназа» на сайте телеканала «Звезда», а также в приложении SMART.TV и на канале в Youtube. В нем зрители узнают обо всех главных новинках модификации: броне, комплексах радиоэлектронной защиты, обновленной силовой установке, карбоновых винтах, значительно усиленном вооружении и многом другом. «Военная приемка» впервые покажет, как проходят испытания новой машины.