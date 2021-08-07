«Судейство безобразное!»: тренер Тарасова об оценке выступления Авериной на Олимпиаде

Судьи, оценивавшие выступление российской гимнастки Дины Аверной на Олимпиаде, доказали свои профнепригодность. Так считает заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова. По ее словам, смотреть на такой подход к присуждению баллов невозможно.

«Если судьи меняют оценку, то я думаю, что они не могут судить Олимпийские игры, если они не уверены в том, что они поставили. Смотреть на это невозможно. Судейство безобразное!», - рассказала тренер.

Российская гимнастка Дина Аверина заняла второе место в упражнении с булавами в финале индивидуального многоборья на Олимпийских играх в Токио. В то же время израильтянка Линой Ашрам, которая во время выступления уронила ленту, вышла на первое место с результатом 107,800.