В стране и мире Коронавирус Мурашко: третья волна COVID-19 более агрессивна из-за смены штамма Алексей Курильченко Министр здравоохранения считает, что из-за смены штамма третья волна COVID-19 будет агрессивнее. © Фото: Илья Наймушин, РИА Новости Читайте нас на: Третья волна коронавируса может быть более агрессивной из-за смены штамма. Об этом завил журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. «Третья волна в силу того, что меняется штамм, более агрессивна и быстрее распространяется среди населения», - заявил министр. Ранее директор института имени Пастера Арег Тотолян заявил, что российский штамм коронавируса был зарегистрирован в феврале этого года. Однако позже его вытеснила агрессивная индийская мутация. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика