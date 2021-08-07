Мурашко: третья волна COVID-19 более агрессивна из-за смены штамма
Министр здравоохранения считает, что из-за смены штамма третья волна COVID-19 будет агрессивнее.
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Третья волна коронавируса может быть более агрессивной из-за смены штамма. Об этом завил журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
«Третья волна в силу того, что меняется штамм, более агрессивна и быстрее распространяется среди населения», - заявил министр.
Ранее директор института имени Пастера Арег Тотолян заявил, что российский штамм коронавируса был зарегистрирован в феврале этого года. Однако позже его вытеснила агрессивная индийская мутация.