Названы города, где наблюдается наименьший темп прироста заболеваемости COVID-19

В оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщили, что наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Москве – 0,15% и Татарстане – 0,22%. Об этом сообщили журналистам в субботу.

Помимо Москвы и Татарстана названы и другие субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: Псковская область, Орловская область, Смоленская область, Кировская область - 0,24%.

Ранее директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян рассказал, какой нужен процент коллективного иммунитета от COVID-19. Он уточнил, что 60-70% тот минимум, который нам необходим, чтобы управлять и иметь определенные рычаги для управления инфекцией.