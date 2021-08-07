Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Названы города, где наблюдается наименьший темп прироста заболеваемости COVID-19

Кира Карон
13:09 07.08.2021
В Москве наблюдается наименьший темп прироста заболеваемости COVID-19.
Названы города, где наблюдается наименьший темп прироста заболеваемости COVID-19
© Фото: Илья Питалев, РИА Новости
Читайте нас на:

В оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщили, что наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Москве – 0,15% и Татарстане – 0,22%. Об этом сообщили журналистам в субботу.

Помимо Москвы и Татарстана названы и другие субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: Псковская область, Орловская область, Смоленская область, Кировская область - 0,24%.

Ранее директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян рассказал, какой нужен процент коллективного иммунитета от COVID-19. Он уточнил, что 60-70% тот минимум, который нам необходим, чтобы управлять и иметь определенные рычаги для управления инфекцией.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.