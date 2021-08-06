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Директор НИИ Пастера уточнил, какой нужен процент коллективного иммунитета от COVID-19

Кира Карон
10:54 06.08.2021
Арег Тотолян рассказал о том, какой нужен процент коллективного иммунитета для того, чтобы управлять инфекцией COVID-19.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Антон Денисов, РИА Новости
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Наши учителя говорили о том, что 60-70% - тот минимум, который нам необходим, чтобы управлять и иметь определенные рычаги для управления инфекцией COVID-19. Об этом рассказал «Звезде» директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян.

«Мы в некоторых регионах приблизились к этой задаче минимум. Для примера возьмем Москву, ситуацию, когда стал наблюдаться рост в июне. Ввели QR и серьезные ограничения. После активной вакцинальной кампании, когда люди пошли в массовом порядке вакцинироваться - это повлияло положительно. Если бы мы были далеки от этой черты, то такой уровень вакцинации не оказал бы благоприятного эффекта на ситуацию в регионе в целом. Но точно уровень 60-70% недостаточно. Об этом мы говорили год назад. 60% - минимальная планка, которую необходимо достичь», - сказал Тотолян.

При этом Тотолян заявил, что коллективный иммунитет реально работает в том случае, если обеспечивается равномерность распределения иммунизированных лиц в популяцию.

«Что я имею в виду? Если большинство, не важно, можно взять семью, коллектив, или мы можем взять население региона, например. Эпидемиологам, иммунологам важно что? Человек заболел, но его окружают иммунизированные лица и передавать инфекцию некому. Вот в этом случае коллективный иммунитет будет работать», - уточнил эксперт.

В заключение Арег Тотолян добавил, что нужно стремиться к тому, чтобы коллективный иммунитет достиг 90%.

«Тогда у нас будет гарантирована равномерность распределения. При уровне 40%, тем более 20%, обеспечить невозможно», - сказал он.

Также Тотолян рассказал, что НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера зафиксировал и зарегистрировал российский штамм коронавируса в феврале этого года. Однако позже эта мутация была полностью вытеснена индийским штаммом.

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