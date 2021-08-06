Суд вынес приговор Майклу Калви

Американский предприниматель Майкл Калви, основавший фонд Baring Vostok, приговорен к 5 годам 6 месяцам условно. Он признан виновным в растрате 2,5 миллиарда рублей вместе с другими фигурантами дела.

«Суд приходит к выводу, что исправление подсудимых возможно без изоляции от общества. Назначить наказание в виде пяти лет шести месяцев лишения свободы условно», - огласила приговор судья Анна Сокова.

Предприниматель обязуется не менять место жительства без уведомления надзирающего органа и лично являться в инспекцию. В счет отбытого срока учитывается время, которое Калви провел в СИЗО. С недвижимости и счетов Калви снят арест, передает РИА Новости.

Также был вынесен приговор и другим фигурантам дела. Француз Филипп Дельпаль приговорен к 4,5 годам условно.