Шойгу заявил, что испытания «Сармата» должны закончиться в 2022 году

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу обозначил сроки проведения летных испытаний российской межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат».

Как заявил глава Минобороны, процесс начнется в текущем 2021 году и должен закончиться к 2022 году.

«И в 2022 же году у нас первый полк должен поступить на вооружение в РВСН. Конкретное место говорить не буду, неподалеку», - сказал Шойгу.

Ранее министр обороны, посетив Красноярский машиностроительный завод, пришел к выводу, что «Красмаш» готов к выполнению долгосрочного контракта на поставку в ВС РФ новейших межконтинентальных баллистических ракет «Сармат».