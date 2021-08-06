Армия Шойгу: «Красмаш» готов к долгосрочному контракту на поставку в ВС РФ ракет «Сармат» Валентина Пескова Министр обороны РФ посетил Красноярский машиностроительный завод и осмотрел производственные цеха предприятия. © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Министр обороны РФ Сергей Шойгу, посетив Красноярский машиностроительный завод, пришел к выводу, что «Красмаш» готов к выполнению долгосрочного контракта на поставку в Вооруженные силы РФ новейших межконтинентальных баллистических ракет «Сармат». Глава военного ведомства осмотрел производственные цеха предприятия и заслушал доклад руководства завода по вопросам, связанным с новыми видами вооружения. «Мы посмотрели, каким образом "Красмаш" готов к выполнению долгосрочного контракта по одному из самых грозных вооружений, которым должна обладать наша страна, - это ракета "Сармат". У нас есть полная уверенность, что "Красмаш" поставленные задачи выполнит», - заявил министр обороны на встрече с коллективом завода. Генерал армии Сергей Шойгу добавил, что если еще в 2019 году он не мог сказать с уверенностью, что Красмаш способен обеспечить эту программу, но сегодня он в этом уже абсолютно убежден. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика