Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

Шойгу: «Красмаш» готов к долгосрочному контракту на поставку в ВС РФ ракет «Сармат»

Валентина Пескова
07:39 06.08.2021
Министр обороны РФ посетил Красноярский машиностроительный завод и осмотрел производственные цеха предприятия.
Шойгу: «Красмаш» готов к долгосрочному контракту на поставку в ВС РФ ракет «Сармат»
© Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Министр обороны РФ Сергей Шойгу, посетив Красноярский машиностроительный завод, пришел к выводу, что «Красмаш» готов к выполнению долгосрочного контракта на поставку в Вооруженные силы РФ новейших межконтинентальных баллистических ракет «Сармат».

Глава военного ведомства осмотрел производственные цеха предприятия и заслушал доклад руководства завода по вопросам, связанным с новыми видами вооружения.

«Мы посмотрели, каким образом "Красмаш" готов к выполнению долгосрочного контракта по одному из самых грозных вооружений, которым должна обладать наша страна, - это ракета "Сармат". У нас есть полная уверенность, что "Красмаш" поставленные задачи выполнит», - заявил министр обороны на встрече с коллективом завода.

Генерал армии Сергей Шойгу добавил, что если еще в 2019 году он не мог сказать с уверенностью, что Красмаш способен обеспечить эту программу, но сегодня он в этом уже абсолютно убежден.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
05:56 Армия
Видео
Авто-гиганты: конкурсанты РВСН посоревновались в экстремальном вождении
07:39 Армия
Шойгу: «Красмаш» готов к долгосрочному контракту на поставку в ВС РФ ракет «Сармат»
05:01 Армия
Видео
Обнаружить и уничтожить: военные нейтрализовали «диверсантов» на учениях под Иркутском
04:29 В стране и мире
СМИ: премьер Сент-Винсента и Гренадин ранен во время митинга
01:51 Армия
«Оснащены в полном объеме»: начальник ГУ Железнодорожных войск рассказал о технике и вооружении
Популярное
Видео
Выбросившего ребенка с балкона мужчину доставили в следственное управление: видео
Видео
Появились кадры с улицы Шумилова в Москве, где мужчина выбросил сына из окна многоэтажки
Видео
Восстал из пепла: на Урале поставили на шасси советский самолет-гигант «Бизон»
Видео
«Кто-то заметает следы»: бывший офицер полиции США о самоубийстве полицейских Капитолия
«Русские уже сделали»: Маск поделился, что изучает российские разработки
ФСБ РФ рассекретила имена 54 финнов, участвовавших в геноциде жителей Карелии в войну
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.