В Хакасии подозреваемый в убийстве семьи дал признательные показания

Подозреваемый в убийстве семьи из пяти человек в Хакасии мужчина дал признательные показания. Об этом сообщила и.о. старшего помощника руководителя ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия Юлия Арбузова.

«Задержанный местными жителями на территории села Джирим Ширинского района 35-летний местный житель был допрошен в качестве подозреваемого. В ходе допроса он дал признательные показания о совершенных убийствах членов семьи. Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. п. "а", "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц и малолетнего, находящегося заведомо для виновного в беспомощном состоянии")», - сообщили в СК.

Пятого августа в Ширинском районе Хакасии были обнаружены тела хозяйки дома, ее супруга, сына, внучки и брата супруга с колото-резаными ранами. Подозреваемый в убийстве семьи мужчина также якобы лишил жизни двух женщин 18 лет назад.