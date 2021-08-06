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В Хакасии подозреваемый в убийстве семьи дал признательные показания

Кира Карон
06:45 06.08.2021
Мужчина подозреваемый в убийстве семьи дал признательные показания.
© Видео: СК РФ © Фото: СК Zamir Usmanov Global Look Press
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Подозреваемый в убийстве семьи из пяти человек в Хакасии мужчина дал признательные показания. Об этом сообщила и.о. старшего помощника руководителя ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия Юлия Арбузова.

«Задержанный местными жителями на территории села Джирим Ширинского района 35-летний местный житель был допрошен в качестве подозреваемого. В ходе допроса он дал признательные показания о совершенных убийствах членов семьи. Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. п. "а", "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц и малолетнего, находящегося заведомо для виновного в беспомощном состоянии")», - сообщили в СК.

Пятого августа в Ширинском районе Хакасии были обнаружены тела хозяйки дома, ее супруга, сына, внучки и брата супруга с колото-резаными ранами. Подозреваемый в убийстве семьи мужчина также якобы лишил жизни двух женщин 18 лет назад.

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