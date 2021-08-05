Подозреваемый в убийстве семьи в Хакасии мужчина оказался фигурантом еще двух убийств
Прокуратура организовала проверку по факту гибели людей, для координации на место направлен прокурор района.
© Видео: Пресс-служба Прокуратуры Республики Хакасия © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
В отношении подозреваемого в массовом убийстве в селе Джирим мужчины инициирована проверка. Уголовное дело возбуждено по факту обнаружения в сельском частном доме в Ширинском районе Хакасии пяти тел членов одной семьи.
Пятого августа были обнаружены тела хозяйки дома, ее супруга, сына, внучки и брата супруга с колото-резаными ранами. Прокуратура республики организовала проверку по факту гибели людей. Для координации действий на место направлен прокурор района.
Прокуратура также следит за ходом расследования уголовного дела по факту убийства двух и более лиц. Подозреваемый в убийстве семьи мужчина также лишил жизни двух женщин 18 лет назад.