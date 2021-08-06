Все шесть человек из пропавшего на Аляске экскурсионного самолета погибли

Шесть человек стали жертвами крушения экскурсионного самолета на Аляске. Рухнувшее воздушное судно затонуло в области национального заповедника «Туманные фьорды» вблизи города Кетчикана.

Все находившиеся в салоне люди, а именно пилот и пятеро пассажиров - погибли. Их тела были обнаружены спасателями-водолазами при погружении. Соответствующую информацию сообщает Alaska Public Media.

Ранее местная пресса писала, что самолет Havilland Beaver подал сигнал бедствия. На поиски пропавшего судно были направлены спасательные отряды с техникой.