Все шесть человек из пропавшего на Аляске экскурсионного самолета погибли
Пассажиры и пилот пропавшего на Аляске самолета найдены мертвыми.
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Шесть человек стали жертвами крушения экскурсионного самолета на Аляске. Рухнувшее воздушное судно затонуло в области национального заповедника «Туманные фьорды» вблизи города Кетчикана.
Все находившиеся в салоне люди, а именно пилот и пятеро пассажиров - погибли. Их тела были обнаружены спасателями-водолазами при погружении. Соответствующую информацию сообщает Alaska Public Media.
Ранее местная пресса писала, что самолет Havilland Beaver подал сигнал бедствия. На поиски пропавшего судно были направлены спасательные отряды с техникой.