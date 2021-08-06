Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Экскурсионный самолет с шестью людьми пропал на Аляске

Анна Берестовая
03:24 06.08.2021
Спасатели ищут экскурсионный самолет с шестью людьми на борту, пропавший на Аляске.
Экскурсионный самолет с шестью людьми пропал на Аляске
© Фото: pixabay.com
Читайте нас на:

Экскурсионный самолет с шестью людьми на борту пропал на Аляске в Соединенных Штатах. Воздушное судно Havilland Beaver успело послать сигнал бедствия в четверг, 5 августа. Сигнал был зарегистрирован в области заповедника «Туманные фьорды» на 400-метровой возвышенности.

В настоящее время поисками транспорта занимается Береговая охрана штата. Операция осложняется плохой погодой, которая делает проблематичным подъем спасательного вертолета на необходимую высоту.

Об этом сообщает Alaska Public Media. Для обнаружения самолета создается специальный отряд из специалистов службы лесного хозяйства и полицейских.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
01:51 Армия
«Оснащены в полном объеме»: начальник ГУ Железнодорожных войск рассказал о технике и вооружении
03:01 В стране и мире
Глава ВОЗ заявил, что мир охватила «реальная опасность» из-за пандемии
23:46 Армия
Видео
Военный Ил-76 сбросил 42 тонны воды для тушения пожара в Мордовии
21:17 В стране и мире
Видео
«Российский штамм оказался вежливым»: директор НИИ Пастера о мутациях COVID-19
21:47 Армия
Герасимов провел встречу с секретарем Совбеза Узбекистана
Популярное
Видео
Выбросившего ребенка с балкона мужчину доставили в следственное управление: видео
Видео
Появились кадры с улицы Шумилова в Москве, где мужчина выбросил сына из окна многоэтажки
Видео
Восстал из пепла: на Урале поставили на шасси советский самолет-гигант «Бизон»
Видео
«Кто-то заметает следы»: бывший офицер полиции США о самоубийстве полицейских Капитолия
«Русские уже сделали»: Маск поделился, что изучает российские разработки
ФСБ РФ рассекретила имена 54 финнов, участвовавших в геноциде жителей Карелии в войну
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.