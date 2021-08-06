Экскурсионный самолет с шестью людьми пропал на Аляске

Экскурсионный самолет с шестью людьми на борту пропал на Аляске в Соединенных Штатах. Воздушное судно Havilland Beaver успело послать сигнал бедствия в четверг, 5 августа. Сигнал был зарегистрирован в области заповедника «Туманные фьорды» на 400-метровой возвышенности.

В настоящее время поисками транспорта занимается Береговая охрана штата. Операция осложняется плохой погодой, которая делает проблематичным подъем спасательного вертолета на необходимую высоту.

Об этом сообщает Alaska Public Media. Для обнаружения самолета создается специальный отряд из специалистов службы лесного хозяйства и полицейских.