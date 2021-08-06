Глава ВОЗ заявил, что мир охватила «реальная опасность» из-за пандемии

Несмотря на достижения вакцинации против коронавируса, в настоящее время человечеству грозит настоящая опасность из-за пандемии. Такое мнение высказал гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус.

Он отметил, что создание препаратов против заражения COVID-19 позволило продвинуться в борьбе с заболеванием в рекордно короткие сроки, однако многие успехи теряют свою силу сегодня.

«Сейчас мир охватила реальная опасность», - приводится высказывание генерального директора ВОЗ на сайте организации.

По его словам, прививание в мире проходит с неравномерными темпами, системы здравоохранения действуют непоследовательно , а большое число людей забывают о необходимости соблюдения противоэпидемических ограничений. Все это вместе ведет к росту заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Ранее в ВОЗ отметили медленное сокращение случаев заболевания COVID-19 в России. При этом было указано, что в различных регионах страны ситуация складывается разным образом.