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Глава ВОЗ заявил, что мир охватила «реальная опасность» из-за пандемии

Анна Берестовая
03:01 06.08.2021
Гендиректор ВОЗ предупредил, что пандемия продолжает серьезно угрожать миру.
Глава ВОЗ заявил, что мир охватила «реальная опасность» из-за пандемии
© Фото: pixabay.com
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Несмотря на достижения вакцинации против коронавируса, в настоящее время человечеству грозит настоящая опасность из-за пандемии. Такое мнение высказал гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус.

Он отметил, что создание препаратов против заражения COVID-19 позволило продвинуться в борьбе с заболеванием в рекордно короткие сроки, однако многие успехи теряют свою силу сегодня.

«Сейчас мир охватила реальная опасность», - приводится высказывание генерального директора ВОЗ на сайте организации.

По его словам, прививание в мире проходит с неравномерными темпами, системы здравоохранения действуют непоследовательно , а большое число людей забывают о необходимости соблюдения противоэпидемических ограничений. Все это вместе ведет к росту заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Ранее в ВОЗ отметили медленное сокращение случаев заболевания COVID-19 в России. При этом было указано, что в различных регионах страны ситуация складывается разным образом.

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