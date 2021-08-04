В ВОЗ отметили медленное сокращение числа случаев заражения COVID-19 в России

В настоящее время в России наблюдается медленное снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией. Такую тенденцию отметили во Всемирной организации здравоохранения.

Как сообщила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович, репродуктивный номер, по которому оценивается активность распространения вируса, сейчас в РФ меньше единицы. Это, как обозначила Вуйнович в эфире телеканала «Россия 1», является хорошим показателем.

«Так что мы видим снижение, медленное снижение в общем в России», - обозначила она.

Представитель ВОЗ указала, что сохраняется необходимость отслеживать динамику заболевания в стране. Также она добавила, что эпидемиологическая ситуация в различных регионах России складывается разным образом.