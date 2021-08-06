Президент России рассказал о мерах по ограничению инфляции

Отвечая на вопрос рабочего завода в Башкирии об инфляции, президент России Владимир Путин заявил, что правительство уже предпринимает ряд системных мер по ее ограничению. Речь идет о мерах для сдерживания цен внутри страны.

«Правительство ввело повышенные пошлины на металлургическую промышленность, вывозные, а полученные от этого средства, поступающие в бюджет, планирует направить именно в стройку... Поэтому правительство наметило целый ряд системных мер по сдерживанию цен внутри страны», - сказал Путин.

Также президент заявил, что со следующего года будут вводиться и повышенные налоги на добычу полезных ископаемых. Данное решение касается металлургической промышленности.

Ранее Путин рассказал о том, что решение по льготным ипотекам на индивидуальное жилищное строительство уже практически принято. Правительство получило соответствующее поручение.