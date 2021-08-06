«Можно считать, что решение принято»: Путин о льготной ипотеке на ИЖС

Российский лидер Владимир Путин заявил, что решение по льготным ипотекам на индивидуальное жилищное строительство уже практически принято. Об этом он сказал в ходе встречи с работниками завода «Цемикс» в Башкирии. Вопрос о льготах ему задал один из участников встречи.

«Я считаю, что и это нужно сделать, правительство имеет такое поручение. Можно считать, что решение уже принято, причем по двум направлениям может быть использована эта ипотека: и для приобретения дома и для строительства - при условии заключения соответствующего договора подряда», - ответил Путин.

Также в ходе встречи Путин отметил, что рабочий класс все еще остается главной политической силой в стране.