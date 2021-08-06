Фигуранты дела Baring Vostok получили условные сроки
Все фигуранты дела Baring Vostok были признаны виновными и получили условные сроки.
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Мещанский суд Москвы назначил условные сроки основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви и другим фигурантам дела о растрате 2,5 миллиардов рублей.
«Суд приходит к выводу, что исправление подсудимых возможно без изоляции от общества», - цитирует слова судьи РИА Новости.
Майкл Калви приговорен к 5,5 годам условно, француз Филипп Дельпаль - к 4,5 годам. В качестве смягчающего обстоятельства суд принял возмещение банку «Восточный» нанесенного вреда. Также был снят арест с недвижимости и счетов американца.
Ранее суд Москвы признал основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви виновным в растрате. По мнению американца, судья не прислушался к доводам, которые представила сторона защиты.