Фигуранты дела Baring Vostok получили условные сроки

Мещанский суд Москвы назначил условные сроки основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви и другим фигурантам дела о растрате 2,5 миллиардов рублей.

«Суд приходит к выводу, что исправление подсудимых возможно без изоляции от общества», - цитирует слова судьи РИА Новости.

Майкл Калви приговорен к 5,5 годам условно, француз Филипп Дельпаль - к 4,5 годам. В качестве смягчающего обстоятельства суд принял возмещение банку «Восточный» нанесенного вреда. Также был снят арест с недвижимости и счетов американца.

Ранее суд Москвы признал основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви виновным в растрате. По мнению американца, судья не прислушался к доводам, которые представила сторона защиты.