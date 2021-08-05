«Надежда умирает последней»: Калви сделал заявление после суда по делу о растрате

Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви после судебного процесса по делу о растрате вышел к журналистам и прокомментировал произошедшее в зале суда. По мнению американца, судья не прислушался к доводам, которые представила сторона защиты.

«Судья, как и прокурор раньше, повторял фразы из предварительного обвинения в декабре 2019 года, игнорируя сотни документов, показаний и подтверждений от экспертов и свидетелей, которые были показаны за последние семь месяцев. Но пока это не закончилось. Я надеюсь, что завтра судья будет смотреть на настоящие факты. Надежда умирает последней», - сказал журналистам инвестор.

Оглашение приговора продолжится 6 августа.

Ранее Мещанский суд Москвы признал основателя фонда Калви виновным в растрате 2,5 миллиардов рублей. Также виновным признан и француз Филипп Дельпаль - другой фигурант дела.