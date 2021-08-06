«Ведущая политическая сила»: Путин о рабочем классе в России

Президент России Владимир Путин поздравил работников завода «Цемикс» в Башкирии с открытием предприятия. В ходе встречи он также ответил на вопросы работников и отметил, что рабочий класс все еще остается главной политической силой в стране.

«У нас еще давно это повелось. Все время говорили о том, что рабочий класс у нас - ведущая сила политическая. На самом деле это было советским штампом, но на самом деле так оно и есть. Просто суть рабочих профессий меняется», - заявил президент.

Путин отметил, что с течением времени суть рабочих профессий изменилась. Во многом благодаря новым технологиям - на помощь рабочим пришли искусственный интеллект, беспилотники, роботы и многое другое.

Ранее Путин выступил с речью на открытии завода. Глава государства заявил, что создание предприятия стало очередным этапом экономического сотрудничества России и Австрии.