Президент РФ: наши атлеты доказывают, что все попытки политизировать спорт ничтожны

Несмотря на заперт выступать под флагом и гимном России, спортсмены все равно показывают отличные результаты на Олимпиаде в Токио. Об этом заявил Владимир Путин в ходе встречи с рабочими завода в Башкирии. Он отметил, что все попытки политизировать спорт оказались бессмысленны.

«Это не влияет на качество выступления наших спортсменов. И я думаю, что они, наши атлеты, своими выступлениями как раз лучшим, наилучшим образом доказывают, что все попытки политизировать спорт ничтожны, бессмысленны, а то и вредны… вообще не имеют никакого смысла... Музыка Чайковского им нравится больше чем музыка Александрова? Ну пусть слушают Чайковского», - сказал президент.

В ходе встречи Путина спросили о ситуации с запретом использовать российский флаг и гимн на спортивных международных соревнованиях. По мнению главы государства, запрет CAS имеет политический характер.