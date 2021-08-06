Путин: решение спортивного арбитража лишить РФ флага и гимна на ОИ имеет политическую окраску

В ходе встречи с работниками завода «Цемикс» в Башкирии президента России Владимира Путина спросили о ситуации с запретом использовать российский флаг и гимн на спортивных международных соревнованиях. По мнению главы государства, запрет CAS имеет политический характер, так как раньше наказанию подвергались отдельные спортсмены, а не целая страна.

«Я считаю, что решение арбитражного спортивного суда все-таки в известной степени имеет политическую окраску. Почему? Потому что когда мы говорим о допинге, то всегда - такова была до сих пор мировая практика, - имелось ввиду отношение конкретного атлета, спортсмена или его тренера к этому и определялась степень его вины. Вина всегда индивидуальна. На мой взгляд, решение явно с политической окраской», - сказал президент.

На Олимпиаде в Токио российские спортсмены выступают под флагом ОКР, а вместо гимна играет композиция Чайковского. Министр спорта Олег Матыцин ранее подчеркнул что в этот момент ни у кого не возникает сомнения, кого и из какой страны награждают. А по поводу нападок из-за допинг-тестов наших спортсменов министр сказал, что спокойствию наших спортсменов ничего не угрожает.