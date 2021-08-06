Замглавы МИД РФ провел телефонный разговор со спецпосланником Генсека ООН по Сирии
Заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Вершинин провел телефонный разговор со специальным посланником Генерального секретаря ООН по Сирии Гейром Педерсеном. В ходе беседы обсуждалась актуальная ситуация в стране, а также продвижение политического процесса, который осуществляют сирийцы при поддержке ООН.
«С российской стороны отмечалась важность объективной оценки положения в различных районах САР, императива продолжения борьбы с террористами, деполитизированного гуманитарного содействия на основе приверженности суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности страны в строгом соответствии с мандатом ООН», - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.
В июле министр иностранных дел РФ Сергей Лавров принял Педерсена в дипломатическом ведомстве на Смоленском бульваре. Обе стороны переговоров сошлись во мнении, что необходимо продолжать работу Конституционного комитета без предварительных условий и вмешательств других сторон.