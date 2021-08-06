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Замглавы МИД РФ провел телефонный разговор со спецпосланником Генсека ООН по Сирии

Алексей Курильченко
19:54 06.08.2021
Сергей Вершинин обсудил ситуацию в Сирии со спецпосланником Генсека ООН.
Замглавы МИД РФ провел телефонный разговор со спецпосланником Генсека ООН по Сирии
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
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Заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Вершинин провел телефонный разговор со специальным посланником Генерального секретаря ООН по Сирии Гейром Педерсеном. В ходе беседы обсуждалась актуальная ситуация в стране, а также продвижение политического процесса, который осуществляют сирийцы при поддержке ООН.

«С российской стороны отмечалась важность объективной оценки положения в различных районах САР, императива продолжения борьбы с террористами, деполитизированного гуманитарного содействия на основе приверженности суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности страны в строгом соответствии с мандатом ООН», - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

В июле министр иностранных дел РФ Сергей Лавров принял Педерсена в дипломатическом ведомстве на Смоленском бульваре. Обе стороны переговоров сошлись во мнении, что необходимо продолжать работу Конституционного комитета без предварительных условий и вмешательств других сторон.

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